Napoli da sogno in Champions: superato l’Eintracht Francoforte 0 – 2 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Champions League. Il Napoli continua a incantare: 0 – 2 in Germania all’Eintracht Francoforte con gol di Osimhen e Di Lorenzo. Continua a incantare il Napoli di Spalletti, superando il match di andata degli ottavi di finale di Champions League 0 – 2 contro l’Eintracht di Francoforte. Partita immensa dei soliti Lobotka e Osimhen, autore Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 febbraio 2023)League. Ilcontinua a incantare: 0 – 2 in Germania alcon gol di Osimhen e Di Lorenzo. Continua a incantare ildi Spalletti, superando il match di andata degli ottavi di finale diLeague 0 – 2 controdi. Partita immensa dei soliti Lobotka e Osimhen, autore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Punge come un’ape, vola come una farfalla. Anche contro una buonissima #Cremonese, che non ha mai rinunciato a gioc… - ZZiliani : Questione di opinioni. Ma nel giorno in cui il #Napoli viene a trovarsi a +15 sulla seconda in classifica, impresa… - MikeleS03 : Super Napoli anche in Champions League a Francoforte, il sogno partenopeo continua #EintrachtNapoli - MomentiCalcio : Il #Napoli continua il suo sogno anche in Europa e stende l'#Eintracht - giankart59 : Un’altra notte tedesca Per un Napoli da Sogno?? -