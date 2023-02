Napoli brillante in Champions: Osimhen e Di Lorenzo trascinano i partenopei al 2-0 sull’Eintracht (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Napoli senza freni, una marcia trionfale verso i quarti di finale FRANCOFORTE (Germania) – Il Napoli è una forza della natura in Champions League. La squadra di Spalletti ha mostrato tutta la sua classe e la sua maestria in casa dell’Eintracht Francoforte, vincendo 2-0 e mettendo un piede nei quarti di finale della competizione. Gli azzurri sono stati sempre in pieno controllo della partita, come una locomotiva che non si ferma mai. Il Napoli ha avuto una super occasione per passare in vantaggio al 36?, con un calcio di rigore conquistato da Osimhen (fallo di Buta) subito dopo un palo colpito da Lozano. Dagli undici metri però Kvaratskhelia si è fatto ipnotizzare da Trapp, bravo ad allungarsi alla sua destra. Dopo aver consolato il compagno di squadra, l’attaccante nigeriano si è messo sulle spalle la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023)senza freni, una marcia trionfale verso i quarti di finale FRANCOFORTE (Germania) – Ilè una forza della natura inLeague. La squadra di Spalletti ha mostrato tutta la sua classe e la sua maestria in casa dell’Eintracht Francoforte, vincendo 2-0 e mettendo un piede nei quarti di finale della competizione. Gli azzurri sono stati sempre in pieno controllo della partita, come una locomotiva che non si ferma mai. Ilha avuto una super occasione per passare in vantaggio al 36?, con un calcio di rigore conquistato da(fallo di Buta) subito dopo un palo colpito da Lozano. Dagli undici metri però Kvaratskhelia si è fatto ipnotizzare da Trapp, bravo ad allungarsi alla sua destra. Dopo aver consolato il compagno di squadra, l’attaccante nigeriano si è messo sulle spalle la ...

