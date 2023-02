(Di mercoledì 22 febbraio 2023)di Lucianoneideldopo il blitz di Francoforte Nonostante gli appuntamenti arrivino uno dopo l’altro e non ci sia neanche il tempo di rifiatare, Lucianodimostra di avere il polsosituazione. La trasferta di Empoli è alle porte, ma il trainer di Certaldo ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi calciatori ed allo staff, dopo la trasferta vincente di Francoforte. Dopo la partita al “Deutsche Bank Park”, terminata con il punteggio di 0-2, gli azzurri hanno fatto rientro durante la notte, intorno alle 5, ragion per cuiha indetto lo stop degli allenamenti. Gesto importante di Lucianoper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Bellissimo Napoli con Kvara che festeggia alla grande il compleanno, Osimhen sempre più capocannoniere ed Elmas che… - napolipiucom : Napoli, bellissimo segnale di Spalletti nei confronti della squadra #CalcioNapoli #Spalletti #ForzaNapoliSempre - apathetichead : @dianartemide12 Ma poi la rivalità è tra tifoserie, non capisco che male ci sia ad ammettere che il Napoli giochi u… - sasol_ino : #EintrachtNapoli dopo tutti quegli insulti contro i Napoletani il Napoli vince 2-0,giustizia è fatta Comunque bella… - FaCa1992 : Bellissimo cmq il completo blanco del Napoli. Sembravamo giganti, sembravamo il Real Madrid ?? -

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Malu Mpansikatu, dirigente sportivo: “Il Napoli sta riscontrando molte simpatie. Anguissa è arrivato quasi come un pacco rega ...Umberto Chiariello: “Napoli, squadra più europea tra le europee: i tedeschi hanno perso occasione per fare chapeau”. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è in ...