Napoli | Bagni | “Se non incontrano il City | gli azzurri possono arrivare in finale”

Intervistato dal Corriere dello Sport dopo la partita di Champions League vinta contro l'Eintracht Francoforte, l'ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni elogia la squadra azzurra e fa una previsione riguardante il cammino europeo: "Se non incontrerà prima il Manchester City, il Napoli può arrivare in finale di Champions League. La verità è che impossibile giocare contro questo Napoli, che domina le partite dall'inizio alla fine. possono farcela, il City è la squadra da battere nonostante la goleada del Real. Mi piace anche il Benfica che somiglia al Napoli per idea di calcio ma con minor qualità. In generale oggi nessuno vorrebbe incontrare la squadra di Spalletti e non è difficile capire il perché".

