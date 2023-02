Napoli, azzurri compatti ed uniti: ''Si respira un'aria bella, continuiamo a sognare!'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Napoli, Simeone: "Dobbiamo essere umili, non abbiamo ancora vinto niente" Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato in Mixed Zone dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte: "Giocare a calcio sveglia qualcosa dentro che nasce quando sei bambino. Dobbiamo essere umili, andando avanti su questa strada. Non dobbiamo pensare ai Quarti. Ora ci concentriamo sul campionato. La prossima partita in Champions sara' molto difficile. Abbiamo tante opportunita', ma dobbiamo approfittarne. Nello spogliatoio c'e' una bella energia. Si respira un'aria bella. Sappiamo che non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo continuare su questa strada. Il terzo gol? Non e' un rammarico. Bisogna sempre spingere quando l'avversario e' in difficolta'. Non c'e' nessun rammarico, c'e' molta ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023), Simeone: "Dobbiamo essere umili, non abbiamo ancora vinto niente" Giovanni Simeone, attaccante del, ha parlato in Mixed Zone dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte: "Giocare a calcio sveglia qualcosa dentro che nasce quando sei bambino. Dobbiamo essere umili, andando avanti su questa strada. Non dobbiamo pensare ai Quarti. Ora ci concentriamo sul campionato. La prossima partita in Champions sara' molto difficile. Abbiamo tante opportunita', ma dobbiamo approfittarne. Nello spogliatoio c'e' unaenergia. Siun'. Sappiamo che non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo continuare su questa strada. Il terzo gol? Non e' un rammarico. Bisogna sempre spingere quando l'avversario e' in difficolta'. Non c'e' nessun rammarico, c'e' molta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - Azzurri : ??? Biglietti per Italia-Inghilterra a #Napoli: al via la prelazione per i possessori della ???????? ?????????????? ????????????????????… - DiegoDeLucaTwit : Inutile che ci montiamo la testa, a #Napoli. Nella speciale classifica delle squadre sistemate in ordine alfabetico… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: L'#Eintracht dura dieci minuti. Il #Napoli allarga il suo impero fino in Germania. #Glasner, prima scimmiotta il gioco… - armandoluongo10 : RT @Spazio_Napoli: Pressioni europee? Non per il #Napoli di #Spalletti! Prestazione sontuosa degli azzurri che vincono anche in #ChampionsL… -