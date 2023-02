Napoli, attacco atomico: in vetta alla classifica della Champions League (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella serata di ieri al Deutsche Bank Park, è andata in scena la gara, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, tra l’Eintracht Francoforte e il Napoli di Luciano Spalletti. Sfida vinta dagli azzurri per il punteggio di 0-2, grazie alle reti di Victor Osimhen ed il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Con il club campano che, non solo, ha messo una seria ipoteca per l’accesso ai quarti di finale, ma ha toccato quota 22 reti nella massima competizione europea. Napoli, 22 reti in Champions League: primo attacco della competizione europea Osimhen Nonostante, la grandissima serata del Real Madrid di Carlo Ancellotti, che ha sbancato l’Anfield Road superando 2-5 il Liverpool di Jürgen Klopp, il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nella serata di ieri al Deutsche Bank Park, è andata in scena la gara, valevole per l’andata degli ottavi di finale, tra l’Eintracht Francoforte e ildi Luciano Spalletti. Sfida vinta dagli azzurri per il punteggio di 0-2, grazie alle reti di Victor Osimhen ed il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Con il club campano che, non solo, ha messo una seria ipoteca per l’accesso ai quarti di finale, ma ha toccato quota 22 reti nella massima competizione europea., 22 reti in: primocompetizione europea Osimhen Nonostante, la grandissima serata del Real Madrid di Carlo Ancellotti, che ha sbancato l’Anfield Road superando 2-5 il Liverpool di Jürgen Klopp, il ...

