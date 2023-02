Napoli, Adani: “De Laurentiis avrà voce in capitolo, è molto vicino alla vittoria” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante il podcast sportivo Bobo TV, condotto da Christian Vieri e in onda su Twitch, è intervenuto Daniele Adani. L’ex calciatore ed attuale opinionista Rai si è soffermato sulla capolista Napoli ed ha esaltato l’operato di Aurelio De Laurentiis: “Se il club campano dovesse vincere lo Scudetto, ed è vicino, il patron azzurro potrà dire di aver preso il Napoli dalla Serie C, di aver vinto l’unico campionato senza Diego Armando Maradona“. Napoli, Daniele Adani: “De Laurentiis è vicino al trionfo, dopo aver venduto i più forti e aver ricevuto insulti per 15 anni” Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Daniele Adani, in merito al presidente del ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Durante il podcast sportivo Bobo TV, condotto da Christian Vieri e in onda su Twitch, è intervenuto Daniele. L’ex calciatore ed attuale opinionista Rai si è soffermato sulla capolistaed ha esaltato l’operato di Aurelio De: “Se il club campano dovesse vincere lo Scudetto, ed è, il patron azzurro potrà dire di aver preso ilSerie C, di aver vinto l’unico campionato senza Diego Armando Maradona“., Daniele: “Deal trionfo, dopo aver venduto i più forti e aver ricevuto insulti per 15 anni” Aurelio De, presidente delDaniele, in merito al presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... terribile76 : RT @Sentenzio10: Adani: “Di Lorenzo ha fatto il secondo gol eh, terzino del Napoli” Come se fosse la prima volta che un terzino fa gol in… - Sentenzio10 : Adani: “Di Lorenzo ha fatto il secondo gol eh, terzino del Napoli” Come se fosse la prima volta che un terzino fa… - infoitsport : Adani: “Napoli orgoglio del calcio italiano”. Cassano sfotte Vieri: “cosa avevi detto?” VIDEO - napolipiucom : Adani: 'Napoli orgoglio del calcio italiano'. Cassano sfotte Vieri: 'cosa avevi detto?' VIDEO #Adani #BOBOTV… - DOcastaldo : La goduria totale arriverebbe dalla telecronaca di #Adani per le partite del Napoli. #EintrachtNapoli -