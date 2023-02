Nantes, Lafont: «Siamo coscienti delle nostre qualità» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Alban Lafont, portiere del Nantes, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Europa League con la Juventus IL Nantes NON HA MAI ELIMINATO UN’ITALIANA – «Questo aggiunge un po’ di difficoltà alla storia della partita, ma in squadra non parliamo di questo. Questo è il passato, domani è il presente ed è differente. Crediamo alla svolta grazie alla prima partita. Non credo che questa statistica farà la differenza domani». L’OBIETTIVO IN EUROPA LEAGUE – «La prima parte di stagione è stata molto difficile ma dopo abbiamo parlato insieme per cambiare quello che succedeva in campo. Siamo coscienti della qualità che abbiamo in squadra e domani cercheremo di passare il turno in Europa League». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Alban, portiere del, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Europa League con la Juventus ILNON HA MAI ELIMINATO UN’ITALIANA – «Questo aggiunge un po’ di difficoltà alla storia della partita, ma in squadra non parliamo di questo. Questo è il passato, domani è il presente ed è differente. Crediamo alla svolta grazie alla prima partita. Non credo che questa statistica farà la differenza domani». L’OBIETTIVO IN EUROPA LEAGUE – «La prima parte di stagione è stata molto difficile ma dopo abbiamo parlato insieme per cambiare quello che succedeva in campo.dellache abbiamo in squadra e domani cercheremo di passare il turno in Europa League». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

