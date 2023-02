Nantes, Kombouaré: «Per la Juventus perdere sarebbe una figuraccia» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Nantes Kombouaré, insieme al portiere Lafont, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia prima della sfida di ritorno di Europa League contro la Juventus. I francesi vengono da un pareggio nella gara d’andata allo Stadium per 1-1. Di seguito le parole di Kombouaré sulla Juventus: «Sarà difficilissimo battere la Juve. Siamo tutti motivati per la partita, vogliamo dare tutto per i tifosi e fare qualcosa di mai visto qui a Nantes, ovvero battere una squadra italiana». Kombouaré ha dichiarato su Allegri: «Conosciamo la Juve, sono molto forti e Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. Nel match dell’andata sono stati molto aggressivi e noi abbiamo difeso bene. Di Maria è stato il migliore in campo, speriamo che domani non giochi bene ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del, insieme al portiere Lafont, ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia prima della sfida di ritorno di Europa League contro la. I francesi vengono da un pareggio nella gara d’andata allo Stadium per 1-1. Di seguito le parole disulla: «Sarà difficilissimo battere la Juve. Siamo tutti motivati per la partita, vogliamo dare tutto per i tifosi e fare qualcosa di mai visto qui a, ovvero battere una squadra italiana».ha dichiarato su Allegri: «Conosciamo la Juve, sono molto forti e Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. Nel match dell’andata sono stati molto aggressivi e noi abbiamo difeso bene. Di Maria è stato il migliore in campo, speriamo che domani non giochi bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - marcullo02 : RT @sportface2016: L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - napolista : #Nantes, #Kombouaré: «Per la #Juventus perdere sarebbe una figuraccia» Alla vigilia: «Siamo tutti motivati per la… - MarioCantagall1 : RT @sportface2016: L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - rxncore : RT @sportface2016: L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' -

Kombouarè: 'Abbiamo il 20% di possibilità, ma siamo capaci di cose pazze' Antoine Kombouaré, l'allenatore del Nantes, lancia la sfida alla Juventus in vista del play - off di ritorno di domani sera in Francia (1 - 1 all'andata). Il tecnico del Nantes convoca anche il ... Occhio Juve: il Nantes ci crede! Sarà una bolgia alla Beaujoire NANTES - Fa freddo e piove, ma il clima calcistico è rovente a Nantes e lo sarà ancora di più nel giorno della partita, quando i gialloverdi proveranno a ...avvisata e il tecnico dei francesi Kombouaré ... Antoine, l'allenatore del, lancia la sfida alla Juventus in vista del play - off di ritorno di domani sera in Francia (1 - 1 all'andata). Il tecnico delconvoca anche il ...- Fa freddo e piove, ma il clima calcistico è rovente ae lo sarà ancora di più nel giorno della partita, quando i gialloverdi proveranno a ...avvisata e il tecnico dei francesi...