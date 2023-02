Nantes-Juventus domani in tv | orario e diretta streaming ritorno playoff Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la gara dideidi. I bianconeri dopo il beffardo 1-1 nella sfida d’andata devono assolutamente cercare di conquistare in trasferta il pass per la qualificazione ai quarti di finale. Un’eventuale eliminazione sarebbe un altro duro colpo per la squadra di Allegri in questa stagione già decisamente complicata sotto molteplici punti di vista. La sfida è in programma, giovedì 23 febbraio alle 18:45 allo Stade de la Beaujoire ditelevisiva su Sky Sport Uno,su Sky Go, NOW e su Dazn. SportFace.