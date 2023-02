Nantes-Juventus, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Juventus, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro il Nantes nel match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. I piemontesi, dopo la vittoria al Picco di La Spezia, hanno bisogno di portare a casa un successo in trasferta per avanzare agli ottavi di finale, considerando il pareggio per 1-1 dell’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 22 febbraio alle ore 19:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro ilnel match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League 2022/2023. I piemontesi, dopo la vittoria al Picco di La Spezia, hanno bisogno di portare a casa un successo in trasferta per avanzare agli ottavi di finale, considerando il pareggio per 1-1 dell’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 22 febbraio alle ore 19:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - GiovaAlbanese : #Pogba oggi ha giocato l'intera partitella a ranghi misti con la #NextGen: spera di tornare presto tra i convocati… - DiMarzio : #Pogba potrebbe essere convocato per la sfida di #UEL tra #Nantes e #Juventus - vanandrix79 : RT @sportface2016: L'allenatore del #Nantes #Kombouarè in conferenza: 'Se la #Juventus perde contro di noi è ridicola' - tuttosport : ?? Il tecnico del #Nantes ha parlato anche di #Allegri #Juventus #nantesjuventus #NantesJuventus #EuropaLeague… -