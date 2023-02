Nantes - Juve | i convocati di Allegri | cinque assenti | la decisione su Pogba

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? JUVE ALL'ATTACCO ??? La prima pagina di mercoledì 22 febbraio ?? Parliamo di: #Superlega, #Juventus, #Nantes,… - juventibus : #CASAJB ?? LIVE ORE 14.00 ???? La GIUSTIZIA (?) sportiva troppo VELOCE, le troppe voci sulla sentenza, la #JUVE all… - DiegoDeLucaTwit : I tifosi del Nantes urlano 'Serie B! Serie B!' allo Stadium. A livello internazionale viene percepita la reale enti… - j4gham : RT @GoalItalia: Chiesa e Pogba saltano #NantesJuve: non sono stati convocati per la sfida decisiva di Europa League ???? ???? ?? - sportli26181512 : Nantes, l'ultimo allenamento pre Juve VIDEO: Alla vigilia del ritorno della sfida in Europa League, il Nantes ha sv… -

Sono ventidue i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per- Juventus , valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League . Nell'elenco non figurano Pogba , Chiesa , Miretti , Kaio Jorge e Milik . Confermato il centrocampista Barrenechea ...Poi una battuta su Deschamps, che sarà presente allo stadio: "La vera domanda è se Deschamps verrà come allenatore della nazionale, come ex giocatore dellao ex giocatore del. Spero che ...

Nantes-Juve, Kombouaré: “Se loro perdono fanno una figuraccia”. Poi la battuta su Deschamps Tuttosport

Jugovic: "Juve, batti il Nantes con lo spirito di Vialli. E arriva in fondo" La Gazzetta dello Sport

Nantes-Juve, 5 diffidati: anche due giocatori bianconeri ilBianconero

Nantes-Juventus, le probabili formazioni Sky Sport

Kombouarè: "Abbiamo il 20% di possibilità, ma siamo capaci di cose pazze" La Gazzetta dello Sport

Vogliamo dare tutto per i tifosi, fare qualcosa di mai visto qui al Nantes, battere e far fuori una squadra italiana. Conosciamo la Juventus, Allegri è un grande allenatore. Loro vogliono vincere ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista e conduttore tv Alessandro Bonan ha parlato così del passaggio del turno tra Nantes e Juventus: "È possibile che ci riesca ...