Nadal | l’ipotesi è concreta | può accadere un evento “storico”

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Rafaè alle prese con l’infortunio subito all’Australian Open. Uno stop che potrebbe avere una conseguenza importante per il campione iberico Come sta Rafa? Non lo sappiamo con certezza. A un mese dall’infortunio all’anca accusato all’Australian Open nel corso del match, perso, contro McKenzie McDonald al secondo turno, non abbiamo notizie ufficiali sul suo recupero. Rafa, puòdavvero (grantennistoscana.it)Sei-otto settimane di stop, questa la diagnosi per il campione iberico che ha già dato forfait per l’Atp 500 di Dubai, al via la settimana prossima con Djokovic prima testa di serie, e l’esibizione del 5 marzo a Las Vegas contro Carlos Alcaraz,quest’ultimo che avrebbe dovuto precedere la partecipazione al primo Masters Mille dell’anno, a Indian Wells. Al momento, ...