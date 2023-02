(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ruby May è una giovane bambinaia appena uscita dal Northern Institute, una prestigiosa scuola che insegna alle donne a prendersi cura dei figli degli altri. Ruby May ci sa fare con i bambini, ha sempre dovuto accudire i suoi fratelli e soprattutto sua sorella Elsie, che da piccola dormiva dentro il cassetto di un comodino perché non c’erano letti a disposizione in casa. Sono gli inizi del Novecento e la signorina May è una delle allieve migliori del corso: nelle case in cui ha prestato servizio non ha mai conosciuto riposo. I giorni liberi inducono a pensare e pensare a volte non aiuta. Meglio le lacrime di un neonato. Non è solo la vocazione a renderla una buona bambinaia. Un giorno, la direttrice dell’Istituto le propone di andare a lavorare per una famiglia dello Yorkshire con quattro bambini, un impegno gravoso. La ragazza accetta senza battere ciglio ed è così che conosce i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmarilliM : Eccomi con il mio pensiero su 'Mrs England' di Stacey Halls, un mystery femminile, molto interessante, ambientato n… - ReadingKumiko : Se cerchi una lettura ambientata nella brughiera inglese di inizio '900 questo è il libro che fa per te:… -

... Giampaolo Gammino per Partner Track e Fabrizio Mazzotta per The MarvelousMaisel " La ... Morfeo/Sogno in The Sandman , Antonio Sanna per Kenneth Branagh, Boris Johnson in Thisper la ...Neville (Anthony Higgins) a cui l'aristocratica. Herbert (Janet Suzman) commissiona una serie ... anno in cui, tra la morte della co - regnante Mary e la fondazione della Bank of, il paese ...

Mrs England - Stacey Halls - Recensione libro Sololibri.net

Cavalchiamo la marea - Prodotto - PDE PDE

Come scrivere un romanzo - Edith Wharton - Recensione libro Sololibri.net

“Come zombie al Madame Tussauds” di Cristina Biolcati Sololibri.net

“Madame le commissaire e la morte del capo della polizia” di Pierre ... Sololibri.net

Iran has called in Britain's envoy in Tehran to protest after London alleged Tehran had made "threats" to the lives of UK-based journalists, state media reported today.Iran has called in Britain’s envoy in Tehran to protest after London alleged Tehran had made “threats” to the lives of UK-based journalists, state media ...