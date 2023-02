Mourinho: «Inter e Porto parti della mia vita! Cambiasso lo aspetto come collega» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) José Mourinho, su Sky Sport, prima di Inter-Porto, ha parlato della sua esperienza in entrambi i club ma soprattutto ha speso belle parole su Cambiasso MIEI RICORDI ? Le parole di Mourinho su Cambiasso e non solo: «Cambiasso è veramente un grande commentatore, capisce molto bene il gioco come già lo capiva da giocatore, comunica bene, veste bene. E’ perfetto per questo ruolo e nasconde il suo essere un grande Interista. Mi aspetto un giorno Cuchu collega, perché ha le potenzialità per farlo. Questa partita di oggi è parte della mia storia e della mia vita, purtroppo uno non arriverà ai quarti. Oggi sarò lì a guardare, ovviamente non è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) José, su Sky Sport, prima di, ha parlatosua esperienza in entrambi i club ma soprattutto ha speso belle parole suMIEI RICORDI ? Le parole disue non solo: «è veramente un grande commentatore, capisce molto bene il giocogià lo capiva da giocatore, comunica bene, veste bene. E’ perfetto per questo ruolo e nasconde il suo essere un grandeista. Miun giorno Cuchu, perché ha le potenzialità per farlo. Questata di oggi è partemia storia emia vita, purtroppo uno non arriverà ai quarti. Oggi sarò lì a guardare, ovviamente non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a guardare… - VivInterNews : RT @internewsit: Mourinho: «Inter e Porto parti della mia vita! Cambiasso lo aspetto come collega» - - MarcoReNer_azz : È tutto vostro onore. #Inter #Mourinho #Cambiasso ???? - FI69interista : @GiuliaLoglisci_ @SkySport Corteggiamento e dichiarazione d'amore ???? #mourinho #cambiasso #Inter #InterPorto… -