Mourinho “Dybala e Abraham non sono al 100%, daremo tutto” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dybala e Abraham? Vediamo domani, non sono recuperati al 100%. C’è anche Pellegrini, tutti e tre sono disponibili per aiutare. Ma tre giocatori in dubbio insieme in campo sono tanti”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma Josè Mourinho alla vigilia dello spareggio di ritorno di Europa League contro il Salisburgo, vincente all’andata per 1-0. Su Wijnaldum: “Sta migliorando ogni giorno. L’intensità giusta sta arrivando, è un’opzione dal 1?”. Tornando sulle sue parole sui tifosi del post gara col Verona, lo Special One ricorda che “siamo abituati ad avere una curva che ci ha dato tanto l’anno scorso principalmente nelle gare decisive contro Vitesse, Bodo e Leicester. In quelle occasioni i tifosi hanno giocato con noi e se ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “? Vediamo domani, nonrecuperati al. C’è anche Pellegrini, tutti e tredisponibili per aiutare. Ma tre giocatori in dubbio insieme in campotanti”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico della Roma Josèalla vigilia dello spareggio di ritorno di Europa League contro il Salisburgo, vincente all’andata per 1-0. Su Wijnaldum: “Sta migliorando ogni giorno. L’intensità giusta sta arrivando, è un’opzione dal 1?”. Tornando sulle sue parole sui tifosi del post gara col Verona, lo Special One ricorda che “siamo abituati ad avere una curva che ci ha dato tanto l’anno scorso principalmente nelle gare decisive contro Vitesse, Bodo e Leicester. In quelle occasioni i tifosi hanno giocato con noi e se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Paulo Dybala in vista di #SalzburgRoma - AliprandiJacopo : ?? ?? La #ASRoma in partenza per Salisburgo. Tanti selfie con #Mourinho, #Abraham e #Dybala. #Wijnaldum sempre sor… - AliprandiJacopo : Il futuro di #Dybala è ufficialmente legato al futuro di #Mourinho. Adesso per la #ASRoma e il tecnico è il momen… - Laicherrr : Oggi è stata la dimostrazione dell addio di Mourinho,con loro quindi dybala Abraham wijnaldum matic smalling. non v… - roma_magazine : EUROPA LEAGUE - Roma, Mourinho: 'Dybala e Abraham non sono al 100%, li valuteremo nelle prossime ore' -