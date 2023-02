Mourinho: «Con i tifosi mi sono già scusato» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico della Roma Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo, gara di ritorno del playoff dell’Europa League. Di seguito le sue parole: Dybala e Abraham giocheranno?«Vediamo domani, al 100% non sono recuperati. Se sono disponibili per aiutare sì, vediamo poi tutti insieme cosa decideremo. Anche Pellegrini è in dubbio, tre dubbi insieme magari è troppo, però posso dire che tutti e tre sono disponibili per aiutare. Per Pellegrini e Dybala era impossibile contro l’Hellas Verona, per domani vediamo». Mourinho si aspetta un Salisburgo differente?«Difficile da dire, partono da 1-0 per loro. È un vantaggio minimo, poi per filosofia non mi sembra una squadra che pensi a fare 0-0 a Roma. Mi sembra una squadra che vuole attaccare, forse penso che la gara sarà simile ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico della Roma Josèparla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo, gara di ritorno del playoff dell’Europa League. Di seguito le sue parole: Dybala e Abraham giocheranno?«Vediamo domani, al 100% nonrecuperati. Sedisponibili per aiutare sì, vediamo poi tutti insieme cosa decideremo. Anche Pellegrini è in dubbio, tre dubbi insieme magari è troppo, però posso dire che tutti e tredisponibili per aiutare. Per Pellegrini e Dybala era impossibile contro l’Hellas Verona, per domani vediamo».si aspetta un Salisburgo differente?«Difficile da dire, partono da 1-0 per loro. È un vantaggio minimo, poi per filosofia non mi sembra una squadra che pensi a fare 0-0 a Roma. Mi sembra una squadra che vuole attaccare, forse penso che la gara sarà simile ...

