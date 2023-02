Mourinho chiede alla Roma di ingaggiare Isco (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La squadra italiana è interessata al centrocampista spagnolo a causa della partenza di Nicolò Zaniolo nella finestra di trasferimento invernale verso il Galatasaray Secondo Estadio Deportivo, l’AS Roma è interessata ad acquisire i servizi di Isco Alarcón nei prossimi giorni su richiesta di José Mourinho, viste le esigenze della squadra italiana per il resto della L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La squadra italiana è interessata al centrocampista spagnolo a causa della partenza di Nicolò Zaniolo nella finestra di trasferimento invernale verso il Galatasaray Secondo Estadio Deportivo, l’ASè interessata ad acquisire i servizi diAlarcón nei prossimi giorni su richiesta di José, viste le esigenze della squadra italiana per il resto della L'articolo

