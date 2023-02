Motomondiale | Marquez | ' proverò a lottare per il titolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Madrid, 22 feb. - (Adnkronos) - "Psicologicamente sono contento, sento di avere una bella grinta, fisicamente sto meglio dopo 3 anni difficili. Ogni weekend mi sento un po' meglio, ancora manca un mese per la prima gara a Portimao, quindi vorrei fare un altro step a livello fisico. L'obiettivo è lavorare con la Honda per creare un team competitivo, sia per me sia per Joan Mir, in modo da provare aper il Mondiale". Così Marcnel giorno della presentazione della nuova livrea della Honda, con la quale disputerà il mondiale MotoGp 2023. "Prima di tutto serve la velocità, ma è importante anche essere costante, quest'anno ci saranno tante gare e quindi ci saranno molti punti a disposizione. Saranno weekend duri, con la spint race il sabato e la gara la domenica.a iniziare bene la stagione, con la grinta giusta", ...