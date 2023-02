Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Motomondiale: Honda, presentata la livrea della moto 2023 di Marquez e Mir - - corsedimoto : GIU' I VELI - Ecco la livrea delle Honda HRC per Marc Marquez e Joan Mir: sono belle, fra un mese vedremo se vanno… - dianatamantini : MOTOGP - Il Repsol Honda Team apre ufficialmente la sua stagione MotoGP 2023. Ecco i colori delle RC-V che guideran… - corsedimoto : MARC MARQUEZ cambio di orizzonte: per anni è stato il pilota da battere, adesso parte come outsider. A livello ment… - corsedimoto : JOAN MIR ha già capito l'antifona: con la Honda battere Ducati e Aprilia al momento è impossibile. Ecco perchè… -

... Red Bull KTM Factory Racing 25 Febbraio : RepsolTeam 04 Marzo: Tech3 GASGAS Factory Racing 6 marzo: Mooney VR46 Racing Team 10 Marzo: Aprilia Racing 16 Marzo : RNF MotoGP Team TBC : LCR... ex pilota, 3 volte campione del mondo (2 in 125 - 1990 e '91, 1 in 250 " 1998 Aprilia), primo a vincere un GP con la Ducati nella massima categoria del(1993, Barcellona), celebre ...

MotoGP, la Honda ha presentato la livrea della moto 2023 di Marquez e Mir Sky Sport

MotoGP LIVE Repsol Honda: rivelata in diretta la moto di Marquez Motosprint.it

Honda, tutte le MotoGP dell’Ala Dorata: i prototipi dell’era quattro tempi La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Capirossi a Sky: "L'addio di Suzuki una botta, la Sprint Race sarà una figata" Sky Sport

Marquez sui test MotoGP: "Ho scartato una delle Honda 2023, ne sono rimaste due" Sky Sport

Scopri tutti i dettagli della RC213V con cui Marc Marquez e Joan Mir nel 2023 andranno a caccia del titolo Il team Repsol Honda è l'ultimo in ordine di tempo tra quelli MotoGP™ a presentarsi in vista ...Nel giorno in cui sono stati tolti i veli al team Repsol, lo spagnolo non si nasconde: "Spero che il lavoro invernale dia buoni risultati". Mir: ...