MotoGP, addio inatteso in Yamaha: i dettagli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Franco Morbidelli arrivato ad un bivio, la casa di Iwata non attenderà oltre, questa volta potrebbe davvero essere la scissione tra il pilota ed il suo team PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra che siano passati lustri da quando Morbidelli infiammava il circuito nel 2020 con la sua M1 non ufficiale. Un anno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Franco Morbidelli arrivato ad un bivio, la casa di Iwata non attenderà oltre, questa volta potrebbe davvero essere la scissione tra il pilota ed il suo team PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembra che siano passati lustri da quando Morbidelli infiammava il circuito nel 2020 con la sua M1 non ufficiale. Un anno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : MotoGP, Capirossi a Sky: 'L'addio di Suzuki una botta, la Sprint Race sarà una figata' #Capirossi #MotoGP, #a #'L'a… - sportli26181512 : MotoGP, Capirossi a Sky: 'L'addio di Suzuki una botta, la Sprint Race sarà una figata': Dalla passione per le moto… - iris_simpkins46 : “Gne gne la MotoGP non è in declino per l’addio di Rossi” e altre favole dei fratelli Grimm disponibili su audible… - iris_simpkins46 : Scusate ma dopo quello che ha detto oggi sono avvelenata perché nessuno con del buon senso punterebbe su MM come “p… -