Moto | Honda alza sipario su RC213V | Marquez ' Pronto e in forma'

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al suo fianco ci sarà Joan Mir, campione del mondo nel 2020 sulla Suzuki MADRID (SPAGNA) - La livrea non presenta grandi novità rispetto al passato, con arancio e rosso come colori dominanti, ma la ...

A Madrid si è svolta la presentazione della nuova livrea della Repsolaffidata ai due campioni del mondo spagnoli Marc Marquez e Joan Mir. Sebbene i colori siano gli stessi (arancione, bianco e rosso), la RC213V è cambiata tanto rispetto all'anno scorso: ...... ma lasi aspetta che la RC213V possa finalmente rimettere indietro le lancette e riportare il team in vetta alla MotoGp. A Madrid si alza il velo sullache Marc Marquez e Joan Mir ...

ROMA - "È stato finalmente un inverno normale, dato che nelle ultime cinque stagioni sono sempre stato infortunato. Mi è servito per riposare, ne avevo bisogno e per prepararmi al meglio a livello fis ...Giornata di presentazione a Madrid per il Repsol Honda Team. I colori dello colosso petrolifero spagnolo sono sempre quelli e il connubio va avanti da 25 anni con la Casa di Tokyo, ma l’obiettivo del ...