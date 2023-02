Mostra di Andy Warhol a Roma: ecco quando e dove (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo il grande successo riscosso nella Mostra precedente con più di 14.000 visitatori arrivati da Roma, ma anche da tutta l’Italia e da ogni parte del mondo, riapre la Mostra di Andy Warhol “Flesh: Warhol & The Cow”. Il vernissage si terrà il giorno 4 marzo alle ore 17.00 in via Giovanni l’Eltore 35 (traversa di via Cristoforo Colombo) presso il nuovo Spazio Culturale della Vaccheria di Roma Capitale nel IX Municipio la cui Presidente è Titti Di Salvo. La Mostra di Andy Warhol a Roma Collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur e nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”, la Vaccheria è un casale storico, uno spazio straordinario con una superficie complessiva di quasi 1.800 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo il grande successo riscosso nellaprecedente con più di 14.000 visitatori arrivati da, ma anche da tutta l’Italia e da ogni parte del mondo, riapre ladi“Flesh:& The Cow”. Il vernissage si terrà il giorno 4 marzo alle ore 17.00 in via Giovanni l’Eltore 35 (traversa di via Cristoforo Colombo) presso il nuovo Spazio Culturale della Vaccheria diCapitale nel IX Municipio la cui Presidente è Titti Di Salvo. LadiCollocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur e nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”, la Vaccheria è un casale storico, uno spazio straordinario con una superficie complessiva di quasi 1.800 ...

