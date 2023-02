“Mosca revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia” | la decisione del Cremlino sui separatisti della Transinistria

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Zelensky l’aveva apertamente dichiarato a Bruxelles, davanti al Consiglio Ue: la Russia vuole destabilizzare lae prenderne il controllo. Un “piano” intercettato dai servizi segreti ucraini poi confermato il 13 febbraio anche dalla presidente filoeuropeista Maia Sandu, che sarebbe stato portato a termine attraverso il sostegno all’opposizione filorussa, infiltrata da personale addestrato militarmente in Bielorussia, Serbia e Montenegro. L’obiettivo: sovvertire “il potere legittimo da Chisinau a uno illegittimo che metterebbe (la) a disposizioneRussia per fermare il processo di integrazione europea”. Spiegare cosa significhi perla, paese stretto fra Romania e Ucraina che ha ottenuto lo status di paese candidato all’Ue assieme a Kiev, significa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l… - JoseMora0312 : RT @TgLa7: #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l' #Ucraina e… - massimo_san : RT @TgLa7: #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l' #Ucraina e… - maxbass82 : RT @TgLa7: #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l' #Ucraina e… - eziomauro : RT @repubblica: Mosca: 'Da Zelensky attacco di rabbia impotente a Berlusconi'. Il Cremlino revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia… -

Putin, dal canto suo, in un discorso aè tornato a sventolare lo spauracchio della minaccia nucleare: "Non useremo per primi le armi nucleari. Ma se lo fanno gli Stati Uniti dobbiamo essere ...... regione separatista sostenuta dache confina con l' Ucraina e dove la Russia ha truppe. Lo ... Laè stata pubblicata sul sito del Cremlino e afferma che la decisione è stata presa per '...

“Mosca revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia”: la decisione del Cremlino sui… Il Fatto Quotidiano

Ucraina, ultime notizie. Allerta aerea su tutto il Paese. Media: test Russia su missile Satana ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mosca: "Da Zelensky ... la Repubblica

Guerra Ucraina, Lavrov e l’inviato di Xi: «Difendiamo interessi reciproci». Mosca: «Da Zelensky rabbia impoten ilmessaggero.it

Russia e Cina "difendono gli stessi interessi". Putin revoca la sovranità della Moldavia Gazzetta del Sud

Zelensky attacca Berlusconi: “La sua casa non è mai stata bombardata, il suo partner russo non è entrato nel suo cortile coi carri armati” ...MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione ...