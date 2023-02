Mosca revoca il decreto su sovranità della Moldavia. L'inviato cinese da Lavrov e Putin (Di mercoledì 22 febbraio 2023) - La Duma ha approvato la sospensione del trattato nucleare New Start, l'ex presidente Medvedev rivendica il diritto di Mosca di difendersi anche con armi nucleari. Al Cremlino arriva Wang Yi. Nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) - La Duma ha approvato la sospensione del trattato nucleare New Start, l'ex presidente Medvedev rivendica il diritto didi difendersi anche con armi nucleari. Al Cremlino arriva Wang Yi. Nuovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l… - Stebox2 : RT @Uni91070952: Mosca sospende l'applicazione del trattato New Start (monitoraggio reciproco armamenti nucleari) e revoca l'accordo del 20… - ZioKlint : RT @Uni91070952: Mosca sospende l'applicazione del trattato New Start (monitoraggio reciproco armamenti nucleari) e revoca l'accordo del 20… - carloangeli : RT @Uni91070952: Mosca sospende l'applicazione del trattato New Start (monitoraggio reciproco armamenti nucleari) e revoca l'accordo del 20… - Uni91070952 : Mosca sospende l'applicazione del trattato New Start (monitoraggio reciproco armamenti nucleari) e revoca l'accordo… -