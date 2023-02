Mosca: Putin revoca la sovranità della Moldavia. Annullato un decreto del 2012 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La notizia è riportata dal Guardian: il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l' Ucraina e dove la Russia ha truppe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La notizia è riportata dal Guardian: il presidente russo Vladimirhato undelche in parte sosteneva lanell'ambito delle politiche sul futuroTransnistria, regione separatista sostenuta dache confina con l' Ucraina e dove la Russia ha truppe L'articolo proviene da Firenze Post.

