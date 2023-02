Mosca | Putin arrivato al concerto patriottico allo stadio Lushniki

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Putin revoca il decreto sulla sovranità della #Moldavia: regione separatista sostenuta da #Mosca che confina con l… - MarcoFattorini : Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in camb… - sole24ore : ?? Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell’ambito delle politi… - NNever70 : RT @MarcoFattorini: Oggi allo stadio Luzhniki di Mosca si sono radunati dipendenti statali e studenti muniti di bandiere russe, in cambio d… - Ben112358 : RT @todorov_denis: Il Presidente Putin arriva al concerto patriottico allo Stadio Luzhniki di Mosca...? -

Il presidente russo Vladimirha salutato i soldati i che combattono in Ucraina durante il concerto amercoledì incitando la folla: "Urrà per gli eroi" ha incitatodopo un breve discorso in cui ha detto "In questo momento c'è una battaglia sulle nostre frontiere storiche, per il nostro ...È la terza volta che Vladimirsceglie lo stadio Luzhniki di, il più grande della capitale russa, per un suo discorso alla folla e alla nazione. La prima è stata in occasione della vittoria alle presidenziali del 2018, ...

'In Ucraina è in corso una battaglia per la nostra gente' - Mondo Agenzia ANSA

Putin: "L'Occidente ci ha ingannato, volevamo la pace." Mosca: sospendiamo il trattato Start RaiNews

La sfida dei discorsi incrociati: Putin da Mosca, Biden da Varsavia. Con la Cina terzo incomodo RaiNews

"Mosca non vincerà mai, presto nuove sanzioni". Il discorso di Biden a Varsavia AGI - Agenzia Italia

Mosca, 22 feb. (askanews) - Nella Russia di Putin la propaganda comincia dai banchi di scuola. Dopo l'estate, sono state introdotte lezioni obbligatorie anche per i bambini di 6 o 7 anni, a cui viene ...Illustrato al presidente di Putin il piano messo a punto da Pechino, che sottolinea come la Cina "svolgerà un ruolo costruttivo sull'Ucraina". Ma ...