Mosca, Putin allo stadio per il concerto patriottico: "È in corso una battaglia per la nostra gene" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Migliaia di persone hanno riempito lo stadio Luzhniki di Mosca per il concerto-adunata organizzato nel primo anniversario della guerra in Ucraina, per celebrare coloro che vengono definiti "i difensori della patria". "In questo momento c'è una battaglia sui nostri confini storici per la nostra gente, combattuta dagli stessi coraggiosi combattenti che ora sono qui accanto a noi". ha detto il presidente Vladimir Putin accolto dai boati della folla . In occasione dell'anniversario dell'annessione della Crimea, lo scorso marzo, era stato organizzato un evento analogo, dove Putin fece un intervento molto aggressivo.di L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

