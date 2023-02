Mosca, incontro tra Wang Yi e Putin: “Cooperazione Russia-Cina garanzia di stabilità” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Prosegue il tour diplomatico europeo di Wang Yi: l’Alto rappresentante della politica estera cinese ha incontrato questa mattina i vertici politici russi, da Sergei Lavrov fino al presidente Vladimir Putin. In precedenza aveva partecipato ai lavori della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e, nel mezzo, si era recato in visita in Ungheria. Wang è stato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Prosegue il tour diplomatico europeo diYi: l’Alto rappresentante della politica estera cinese ha incontrato questa mattina i vertici politici russi, da Sergei Lavrov fino al presidente Vladimir. In precedenza aveva partecipato ai lavori della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco e, nel mezzo, si era recato in visita in Ungheria.è stato ... TAG24.

