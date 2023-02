Mosca attacca Zelensky e difende Berlusconi: “Rabbia impotente perché ha ricordato il Donbass al regime di Kiev” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mosca “attacca” Zelensky per difendere Berlusconi. Non è la prima volta nel corso degli ultimi mesi che accade: sono state diverse le dichiarazioni, con toni anche accesi, tra i leader o i loro portavoce. Oggi a parlare è Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo: “In un ennesimo attacco di Rabbia impotente, l’abitante del bunker si è scagliato contro Berlusconi, perché questi ha ricordato al regime di Kiev del Donbass”. Il commento su Telegram si riferisce alle critiche del presidente ucraino contro il leader di Forza Italia. Zelensky, commentando le frasi di Berlusconi (“Civili uccisi per la sua ostinazione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)perre. Non è la prima volta nel corso degli ultimi mesi che accade: sono state diverse le dichiarazioni, con toni anche accesi, tra i leader o i loro portavoce. Oggi a parlare è Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo: “In un ennesimo attacco di, l’abitante del bunker si è scagliato controquesti haaldidel”. Il commento su Telegram si riferisce alle critiche del presidente ucraino contro il leader di Forza Italia., commentando le frasi di(“Civili uccisi per la sua ostinazione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Medvedev attacca von der Leyen dopo l’annuncio del decimo pacchetto di sanzioni. Da Ue e Stoltenberg pressing per l… - fattoquotidiano : Mosca attacca Zelensky e difende Berlusconi: “Rabbia impotente perché ha ricordato il Donbass al regime di Kiev” - enrico_piu : Mosca attacca l'occidente ma difende Berlusconi. - contetovaglia : RT @ilgiornale: 'Loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla'. Per #Putin la #Russia voleva una soluzione pacif… - ErmannoKilgore : Decisione molto grave, chi attacca la Transistria attacca la Russia … -