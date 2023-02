Morto in carcere a Modena per le esalazioni da gas (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ne dà notizia la Gazzetta di Modena. La scoperta è stata fatta da un agente della polizia penitenziaria quando ha aperto la cella per farlo accedere al turno di lavoro. Romagnoli era accasciato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ne dà notizia la Gazzetta di. La scoperta è stata fatta da un agente della polizia penitenziaria quando ha aperto la cella per farlo accedere al turno di lavoro. Romagnoli era accasciato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : Morto in carcere a Modena per le esalazioni da gas. Ferrarese di 40 anni era detenuto in attesa di giudizio #ANSA - CanzioDusi : RT @fabianomas: Ennesimo morto in cella. Questa volta nel mio carcere, il Sant'Anna di Modena. (Sant'Agnese nei gialli che ho dedicato al t… - sempregilda : RT @fabianomas: Ennesimo morto in cella. Questa volta nel mio carcere, il Sant'Anna di Modena. (Sant'Agnese nei gialli che ho dedicato al t… - BertaIsla : RT @fabianomas: Ennesimo morto in cella. Questa volta nel mio carcere, il Sant'Anna di Modena. (Sant'Agnese nei gialli che ho dedicato al t… - AmmirabileElena : RT @fabianomas: Ennesimo morto in cella. Questa volta nel mio carcere, il Sant'Anna di Modena. (Sant'Agnese nei gialli che ho dedicato al t… -