Morto alla Volvo a 24 anni, il capo meccanico: “Ucciso dall’aria compressa? Mai visto utilizzarla in officina” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Boltiere. “Io non ho mai visto nessuno utilizzare l’aria compressa per sostituire le molle né ho mai sentito che qualcuno usasse questa procedura. Se i meccanici lo facevano, era a mia insaputa”. A parlare durante l’udienza del processo a carico di Giovàni Lo Bianco, amministratore delegato di Volvo Group Italia, è Antonio Pezzano, capo meccanico del Volvo Truck Center di Boltiere, dove il 19 gennaio 2017 trovò la morte il 24enne Leonardo Scarpellini: il meccanico avrebbe inserito dell’aria compressa in una molla per facilitarne il posizionamento, ma il componente è esploso e l’ha centrato in pieno petto, provocandone il decesso nel giro di poche ore. Il giorno della tragedia Leonardo aveva firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Boltiere. “Io non ho mainessuno utilizzare l’ariaper sostituire le molle né ho mai sentito che qualcuno usasse questa procedura. Se i meccanici lo facevano, era a mia insaputa”. A parlare durante l’udienza del processo a carico di Giovàni Lo Bianco, amministratore delegato diGroup Italia, è Antonio Pezzano,delTruck Center di Boltiere, dove il 19 gennaio 2017 trovò la morte il 24enne Leonardo Scarpellini: ilavrebbe inserito dell’ariain una molla per facilitarne il posizionamento, ma il componente è esploso e l’ha centrato in pieno petto, provocandone il decesso nel giro di poche ore. Il giorno della tragedia Leonardo aveva firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato da ...

