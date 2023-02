Morto a 101 anni veterano Anzio Shindler, domani i funerali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) domani a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si celebreranno i funerali di Harry Shindler, il reduce di guerra inglese, Morto ieri all'età di 101 anni, che si è fortemente battuto contro la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023)a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si celebreranno idi Harry, il reduce di guerra inglese,ieri all'età di 101, che si è fortemente battuto contro la ...

