Morte di Gaia e Camilla, un docu-film sulle due ragazze investite a Corso Francia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Gaia e Camilla erano sulle strisce pedonali quando sono state investite. Pietro Genovese ha travolto le due ragazze mentre erano «sulle strisce pedonali, nel tratto della terza corsia di sinistra di Corso Francia, dopo che queste avevano iniziato l'attraversamento con il verde pedonale ma si erano fermate per aver notato alla loro sinistra provenire dal precedente semaforo ad alta velocità tre auto impegnate, di fatto in una gara di sorpassi, che non accennavano a rallentare». Il docu-film sulla Morte di Gaia e Camilla Lo scrive il gip di Roma nella motivazioni della sentenza con cui è stato condannato ad 8 anni di carcere Pietro Genovese per l'omicidio stradale.

