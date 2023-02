Morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: l’addio sui social della figlia Rosanna (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’ Morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Con questo annuncio oggi si sono svegliati i pugliesi e tutti i fan dell’attore che in questi ultimi anni ha combattuto al fianco della moglie colpita dall’Alzheimer. Al momento l’attore non ha voluto commentare la notizia ma a darne l’annuncio ufficiale ci ha pensato la figlia Rosanna che sui social ha postato una foto della madre, ancora giovane, scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanna Banfi (@RosannaBanfi) In molti si sono stretti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) E’di. Con questo annuncio oggi si sono svegliati i pugliesi e tutti i fan dell’attore che in questi ultimi anni ha combattuto al fiancocolpita dall’Alzheimer. Al momento l’attore non ha voluto commentare la notizia ma a darne l’annuncio ufficiale ci ha pensato lache suiha postato una fotomadre, ancora giovane, scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Ecco il post: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) In molti si sono stretti ...

