Morta a 85 anni Lucia Lagrasta | la moglie di Lino Banfi

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Lutto in casa Banfi. L'inseparabile moglie di Lino Banfi, Lucia Sagrasta, è Morta dopo una lunga malattia, a pochi giorni dal loro 61esimo anniversario di matrimonio. La signora Lucia, da tempo malata di Alzheimer (come avevano raccontato negli ultimi anni gli stessi familiari), era nata nel 1938. E il primo marzo del 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, aveva sposato Lino Banfi, la cui carriera era agli albori. Da allora, Lucia, dalla quale Lino ha avuto i due figli Walter e Rosanna, lo ha accompagnato con discrezione durante tutta la lunghissima avventura professionale tra cinema e tv. L'annuncio della morte è stato dato ...

