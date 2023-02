Moratti: “Porto fastidioso da affrontare. Inter esperta e forte” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Massimo Moratti sul match di questa sera tra Inter e Porto Nel giorno di Inter-Porto, la Gazzetta dello Sport ha Intervitstato l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. Nelle parole dell’ex numero uno nerazzurro non c’è solo spazio per la sfida ai Portoghesi, ma tanto altro. Ecco le sue parole. “Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo”. Addirittura?“Sì, la rosa è forte ed esperta. Non vedo squadre imbattibili e se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Massimosul match di questa sera traNel giorno di, la Gazzetta dello Sport havitstato l’ex presidente nerazzurro Massimo. Nelle parole dell’ex numero uno nerazzurro non c’è solo spazio per la sfida aighesi, ma tanto altro. Ecco le sue parole. “Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da. Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo”. Addirittura?“Sì, la rosa èed. Non vedo squadre imbattibili e se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere ...

