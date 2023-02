Moratti: «Inter, con il Porto puoi passare ma è difficile! Un’italiana favorita» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Moratti ha parlato in vista di Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21 a San Siro (vedi ultime). L’ex patron nerazzurro, Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svela i due giocatori che toglierebbe alla squadra di Spalletti DIFFICILE – Massimo Moratti parla in vista di Inter-Porto, all’indomani della bella vittoria del Napoli in Champions League: «A Francoforte il Napoli ha fatto una gara straordinaria, non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore. L’Inter col Porto può passare il turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. Al Napoli toglierei Kvaraskhelia e Osimhen e li porterei in ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha parlato in vista di, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21 a San Siro (vedi ultime). L’ex patron nerazzurro,venuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svela i due giocatori che toglierebbe alla squadra di Spalletti DIFFICILE – Massimoparla in vista di, all’indomani della bella vittoria del Napoli in Champions League: «A Francoforte il Napoli ha fatto una gara straordinaria, non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore. L’colpuòil turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. Al Napoli toglierei Kvaraskhelia e Osimhen e li porterei in ...

