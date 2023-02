Moratti | “Il Napoli può vincere la Champions Ruberei due azzurri per la mia Inter”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La straordinaria vittoria per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte ha confermato, se ce ne fosse ancora bisogno, la forza del. La squadra di Spalletti ha dominato per larghi tratti della gara e ha risposto a chi diceva che innon sarebbe stato così facile come in Italia. Victor osimhen" class="wp-image-778401" srcset="https://www.spazio.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht--1200x674.jpg 1200w, https://www.spazio.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht--150x84.jpg 150w, https://www.spazio.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht--1536x863.jpg 1536w, https://www.spazio.it/wp-content/uploads/2023/02/osimhen-eintracht-.jpg 1600w" ...