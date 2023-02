Moratti: "Il Napoli può vincere la Champions League, ecco chi toglierei agli azzurri...'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Moratti: "Il Napoli può vincere la Champions League, Kvaratskhelia e Osimhen li toglierei agli azzurri e li porterei in nerazzurro" Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “A Francoforte il Napoli ha fatto una gara straordinaria. Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore. -afferma Moratti - L’Inter col Porto può passare il turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. Al Napoli toglierei Kvaraskhelia e Osimhen e li porterei in nerazzurro. Il Napoli ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023): "Ilpuòla, Kvaratskhelia e Osimhen lie li porterei in nerazzurro" Massimo, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “A Francoforte ilha fatto una gara straordinaria. Ilnon è più una sorpresa nemmeno in Europa. Spalletti è un grande allenatore e sta dimostrando il suo valore. -afferma- L’Inter col Porto può passare il turno, ma sarà comunque una qualificazione difficile. AlKvaraskhelia e Osimhen e li porterei in nerazzurro. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Moratti: 'Stagione anomale, anche Milan e Napoli possono fare strada in Champions' - infoitsport : Moratti: 'Il Napoli è straordinario. Ruberei due giocatori per darli all'Inter' - sscalcionapoli1 : Moratti: “Il Napoli può vincere la Champions League, Kvaratskhelia e Osimhen li toglierei agli azzurri e li portere… - SportdelSud : ???? L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha elogiato il cammino del Napoli in Champions, esaltando soprattu… - MilanNewsit : Moratti: 'Stagione anomale, anche Milan e Napoli possono fare strada in Champions' -