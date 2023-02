Monte San Biagio piange Rocco Marzano: scivolato sulle rocce mentre era in cerca di asparagi. Oggi i funerali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dolore, commozione e disperazione in tutta la comunità di Monte San Biagio per la drammatica scomparsa di uno dei suoi cittadini, Rocco Marzano, 67 anni, e pensionato, morto a seguito di una accidentale caduta che gli ha fatto battere violentemente la testa al suolo. L’uomo era andato in cerca di asparagi, come ricostruito anche da alcune testimonianze. Morto Ilario Castagner: ha allenato la Lazio e il Perugia ‘dei miracoli’ Lutto e dolore a Monte San Biagio per Rocco Marzano Una perdita che ha lasciato tutti in preda al dolore. Monte San Biagio è sconvolta per la perdita di Rocco, che è scomparso per un evento accidentale, nelle ultime ore. Sono già decine e decine i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dolore, commozione e disperazione in tutta la comunità diSanper la drammatica scomparsa di uno dei suoi cittadini,, 67 anni, e pensionato, morto a seguito di una accidentale caduta che gli ha fatto battere violentemente la testa al suolo. L’uomo era andato indi, come ricostruito anche da alcune testimonianze. Morto Ilario Castagner: ha allenato la Lazio e il Perugia ‘dei miracoli’ Lutto e dolore aSanperUna perdita che ha lasciato tutti in preda al dolore.Sanè sconvolta per la perdita di, che è scomparso per un evento accidentale, nelle ultime ore. Sono già decine e decine i ...

