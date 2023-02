Monreale, acqua verso la potabilità ma si attende l’ok dell’ASP (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’acqua di Monreale verso la potabilità anche se si attende l’esito ufficiale da parte dell’ASP e la conseguente ordinanza del sindaco Arcidiacono che ne aveva vietato l’utilizzo per la sospetta presenza di batteri pericolosi per la salute umana. Pare che l’allarme sia destinato a rientrare dopo lo stop che ha riguardato una vasta porzione dell’area (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’dilaanche se sil’esito ufficiale da partee la conseguente ordinanza del sindaco Arcidiacono che ne aveva vietato l’utilizzo per la sospetta presenza di batteri pericolosi per la salute umana. Pare che l’allarme sia destinato a rientrare dopo lo stop che ha riguardato una vasta porzione dell’area (live.it)

