Monitora PA ha chiesto a 45 Atenei italiani di smettere di utilizzare i servizi di Google

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)PA è una comunità hacker italiana composta da attivisti che collaborano alla realizzazione del progetto a titolo personale e gratuito. Il loro obiettivo è tutelare la riservatezza dei dati dei cittadinie fare in modo che le piattaforme della Pubblica Amministrazione smettano di affidarsi, per esempio, aper fornire i loroe si dotino di sistemi diversi di sicurezza e di tutela dei dati personali degli utenti e dei dipendenti. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per esempio, ha già invitato le Pubbliche Amministrazioni aWeb Analytics Italia, un software open source che consente alle amministrazioni di raccogliere e analizzare i dati statistici sul traffico dei propri siti edigitali, al posto diAnalytics. ...