Monica Bellucci e Tim Burton una nuova coppia? La nuova storia sarebbe nata a Lione qualche mese fa Il magazine francese "Paris Match" non ha dubbi e non usa punti di domanda nel titolo di lancio della notizia, parrebbe proprio di sì. Si legge che tra i due sarebbe in corso una storia d'amore da qualche mese, ma la coppia avrebbe mantenuto il tutto nascosto. La scintilla sarebbe scoccata dopo che i due lo scorso ottobre si sono visti al Lumière Film Festival di Lione. A confermare il tutto, come riporta anche il "Corriere della Sera", sarebbe una frase del regista: "Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…".

