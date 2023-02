Monica Bellucci e Tim Burton | paparazzati insieme per le strade di Parigi È nata una nuova coppia?

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le foto del magazine francese Paris Match non sembrano lasciare alcun dubbio:e Timsono una. Vediamoqualche dettaglio in più sull'ultimo scoop.

Tim Burton esono una coppia. Almeno secondo Paris Match , la rivista francese pubblica la foto dei due a braccetto a Parigi e racconta dettagli di quello che definisce "un colpo di ...Galeotto sarebbe stato l'incontro al Lumière Film Festival di Lione lo scorso ottobre. Secondo il magazine francese Paris Matche Tim Burton sarebbero diventati una coppia . A riprova, il magazine avrebbe pubblicato in copertina una foto che ritrae i due a passeggio sotto braccio per le vie di Parigi. Secondo ...

