Monica Bellucci e Tim Burton, «fantastico colpo di fulmine». Sono una coppia? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il magazine Paris Match pubblica le foto dell'attrice italiana e del regista americano mentre passeggiano a braccetto per le vie di Parigi: la scintilla sarebbe scoccata lo scorso ottobre al Lumière Film Festival di Lione. Conferme, ad ora, non ce ne Sono: il condizionale quindi resta d'obbligo

