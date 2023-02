Monete rare | se hai questa lira a casa sei ricco | vale una vera e propria fortuna

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)moneta può arrivare are una. Vediamo insieme le caratteristiche che la rendono più preziosa delle altre versioni Come visto in altri articoli, la numismatica è lo studio della valuta in generale, attraverso cui si va a stabilire l’autenticità e la rarità in particolar modo delle. Queste ultime soprattutto, L'articolo NewNotizie.it.