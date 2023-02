Mondiali Planica 2023 sci nordico | tutti gli italiani in gara | giorno per giorno

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)gliinaididi sci, in programma dal 21 febbraio al 5 marzo. Sulle nevi slovene migliori atleti del mondo di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica sono pronti a sfidarsi per il titolo nei ventiquattro eventi in programma, fra cui laa squadre miste della combinata che fa il suo debutto iridato. In totale, saranno 36 gli azzurri e le azzurre al via. Riflettori puntati sul fuoriclasse Federico Pellegrino, ma non solo: l’Italia vuole dare segnali positivi nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito,gliinaidi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:15) Sci di Fondo - Mondiali Planica (Sport) #StaseraInTV 21/02/2023 #PrimaSerata #scidifondo-mondialiplanica @RaiSportweb - GuidaTVPlus : 21-02-2023 20:15 #RaiSport Sci di Fondo. Mondiali Planica: Cerimonia di Apertura #Sci #Sport #StaseraInTV - pep192 : @Nicola89144151 prima cerimonia apertura dei mondiali di Planica poi Canale 5 - infoitsport : Calendario Mondiali sci nordico Planica 2023: programma, orari gionalieri, tv, streaming - infoitsport : Sci nordico, Mondiali Planica 2023: calendario, programma, orari e diretta tv -

... impegnati da domani aper contendersi i dodici titoli in palio. La località slovena, dotata di strutture all'avanguardia sia come piste da fondo sia come trampolini, ospita anche i...Salto e combinata La Fisi ha ufficializzato i convocati per idi salto e combinata nordica che si svolgeranno a, in Slovenia, dal 21 febbraio al 6 Marzo. Si tratta di cinque atleti ...

Al via i mondiali di sci nordico, l'Italia cerca gloria. Oggi cerimonia di apertura alle 20.20 RaiNews

Calendario Mondiali sci di fondo Planica 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming OA Sport

Annika Sieff guida i convocati per i Mondiali di salto e combinata nordica di Planica FISI

Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. Per gli italiani l'obiettivo sono le prime 20 posizioni, ma la top-10 non è una chimera OA Sport

Sci di fondo, fra gli uomini Planica 2023 sarà un Mondiale o un campionato nazionale di Norvegia disputato sulle Alpi OA Sport

Mercoledì 22 Febbraio, 08:00 Finlandia e Francia fanno parte del lotto di nazionali che vorranno essere protagoniste ai Mondiali di sci di fondo di Planica: ecco i convocati delle due nazioni per la ...Quali sono le ambizioni dell’Italia del salto con gli sci in vista dei Mondiali di Planica Premesso che nello sport non esiste nulla di scontato e di risultati imprevedibili se ne sono visti parecchi ...