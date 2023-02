Mondiali di Snowboard | Ochner-March da podio | arriva l’oro nel parallelo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nadyae Aaronconquistano la medaglia d’oro nela squadre aidia Bakuriani. Ottimo il percorso della coppia azzurra, che si è concluso con una finale dominata contro i fortissimi austriaci Andreas Promegger e Sabine Schoeffmann.riusciva a mette ben 74 centesimi fra sé e Promegger, consegnando il testimone ache è riuscita a difenderlo fino al termine, quando ha chiuso con 29 centesimi di vantaggio rispetto all’avversaria Schoeffmann. Una grande gara per gli Azzurri che hanno compiuto il percorso netto fin dalle prime run, fino adre alla semifinale contro i compagni di squadra Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, che hanno terminato al quarto posto finale, sconfitti dalla Svizzera nella ...

L’Italia dello snowboard torna sul gradino più alto del podio iridato con Nadya Ochner e Aaron March che hanno conquistato l’oro nel parallelo a squadre ai Mondiali di snowboard di Bakuriani, in ...NordEst – Medaglia di peso vinta da nel parallelo misto a squadre. La coppia azzurra Ochner – March ha battuto in finale la coppia austriaca composta da Andreas Prommegger e Sabine Schoefmann.