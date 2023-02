Moldavia, invasione russa o mossa strategica? L’obiettivo di Putin, osservando la mappa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Via il decreto del 2012 che sosteneva, in parte, la sovranità della Moldavia nell’ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, ormai celebre regione separatista che confina con l’Ucraina e in cui la Russia mantiene truppe. Vladimir Putin ha revocato oggi un decreto che da due lustri sostanzialmente delineava la politica estera russa in un’area strategica anche per il conflitto in corso e che quando entrò in vigore contemplava relazioni migliori con Ue e Stati Uniti. Stando a quanto riferito dal Cremlino, la decisione odierna di Putin è stata presa per “garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali”. Come si traduce tutto ciò? Quali sono le reali intenzioni di Mosca? Proviamo a comprenderlo, al netto della mancanza di certezze di fronte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Via il decreto del 2012 che sosteneva, in parte, la sovranità dellanell’ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, ormai celebre regione separatista che confina con l’Ucraina e in cui la Russia mantiene truppe. Vladimirha revocato oggi un decreto che da due lustri sostanzialmente delineava la politica esterain un’areaanche per il conflitto in corso e che quando entrò in vigore contemplava relazioni migliori con Ue e Stati Uniti. Stando a quanto riferito dal Cremlino, la decisione odierna diè stata presa per “garantire gli interessi russi in relazione ai cambiamenti nelle relazioni internazionali”. Come si traduce tutto ciò? Quali sono le reali intenzioni di Mosca? Proviamo a comprenderlo, al netto della mancanza di certezze di fronte ...

